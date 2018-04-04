Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>2018 YDS soruları ve cevapları yayımlandı – ÖSYM sonuç tarihi duyurdu

    2018 YDS soruları ve cevapları yayımlandı – ÖSYM sonuç tarihi duyurdu

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

    YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM, resmi sayfası üzerinden yaptığı duyuruyla adayları bilgilendirdi. YDS İlkbahar Dönemi sınavı 1 Nisan Cumartesi günü gerçekleşmişti. Soru ve cevapların erişime açılmasıyla birlikte sonuç sorgulamaları da arttı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sorular ve cevapların bir kısmının yayımlanmasıyla birlikte ‘YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?’ soruları gündeme geldi. İşte ÖSYM’nin soru- cevap duyurusu ve sonuçlarla ilgili son durum!

    ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları 26 Nisan'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

    ÖSYM'DEN YDS DUYURUSU

    1 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS İlkbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 03 Nisan 2018 tarihinde saat 18.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
    2018-YDS İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    YDS 2018 SORULARI CEVAPLARI

    Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

    2018-YDS İlkbahar Dönemi Sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.

    Etiketler: YDS soruları , SeoHaber , NoMobil
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri