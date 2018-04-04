2018 YDS soruları ve cevapları yayımlandı – ÖSYM sonuç tarihi duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sorular ve cevapların bir kısmının yayımlanmasıyla birlikte ‘YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?’ soruları gündeme geldi. İşte ÖSYM’nin soru- cevap duyurusu ve sonuçlarla ilgili son durum!

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları 26 Nisan'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN YDS DUYURUSU



1 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS İlkbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 03 Nisan 2018 tarihinde saat 18.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-YDS İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

YDS 2018 SORULARI CEVAPLARI



Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.



2018-YDS İlkbahar Dönemi Sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.