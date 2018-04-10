2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınavında baraj puanı var mı?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit (YDS) sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan YDS ilkbahar dönemi sınavı 1 Nisan Pazar günü gerçekleşmişti. Peki 2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınavında baraj puanı var mı?
YDS soru ve cevapların bir kısmı geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte bir tahmin yürütmeye çalışan adayların gözü kulağı şimdi YDS sonuçlarının tarihinde. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekiyor. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’DEN SONUÇ DUYURUSU
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları26 Nisan’da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?
Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri veya eşdeğerlikleri kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almaları gerekiyor. Ayrıca, YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebiliyor.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;
• sınava, atandığı salonda girmesi,
• SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
• kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
• cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,
• sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması
• sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
• sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,
• salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları ve ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında; adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.
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