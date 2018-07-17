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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Eğitim
17.07.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

2018 YDS sonbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak?

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2018 YDS sonbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak?

2018 YDS sonbahar dönemi sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2018 YDS sonbahar dönemi sınavı için tarih bilgisi paylaşıldı. Peki, YDS ne zaman yapılacak?

YDS sonbahar dönemi sınavı için sınava katılım sağlayacak adaylar, tarih araştırması yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte YDS sınavının ne zaman yapılacağı belli olmuştu. Peki, 2018 YDS sonbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak?

2018 YDS SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavı, 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınav için başvurular, 18 Temmuz 2018 – 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi ve ÖSYM sınav başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak. Bu sınavın sonuçlarının ise, 4 Ekim 2018 tarihinde açıklanacağı ÖSYM tarafından bildirildi.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırılır. Ayrıca bankaya giderek veya internet bankacılığı yoluyla da sınav ücreti yatırılabilir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

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