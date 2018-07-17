2018 YDS sonbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak?
2018 YDS sonbahar dönemi sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2018 YDS sonbahar dönemi sınavı için tarih bilgisi paylaşıldı. Peki, YDS ne zaman yapılacak?
YDS sonbahar dönemi sınavı için sınava katılım sağlayacak adaylar, tarih araştırması yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte YDS sınavının ne zaman yapılacağı belli olmuştu. Peki, 2018 YDS sonbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak?
2018 YDS SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavı, 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınav için başvurular, 18 Temmuz 2018 – 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi ve ÖSYM sınav başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak. Bu sınavın sonuçlarının ise, 4 Ekim 2018 tarihinde açıklanacağı ÖSYM tarafından bildirildi.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırılır. Ayrıca bankaya giderek veya internet bankacılığı yoluyla da sınav ücreti yatırılabilir.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?
ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
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