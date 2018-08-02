2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgeleri açıklandı
2018-TUS 1. dönem ve 2018- STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavlarına başvuran adayların, sınav giriş belgeleri yayımlandı. 2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.
12 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve 2018Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.30'dan itibaren edinebileceklerdir.
2018-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi için adaylar saat 10.00’dan sonra, Klinik Tıp Bilimleri Testi için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2018-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama için adaylar saat 10.00’dan sonra, 2. Aşama için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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