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    Sözleşmeli öğretmenlik için mülakata giriş yerleri belli oldu

    Hürriyet Eğitim
    17.03.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    MEB, nisanda alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için taban puanları ve hak kazanan adayların mülakata giriş yerlerini açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nisan ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak. Toplamda 123 bin 538 kişinin başvurduğu atamalar için, mülakata girecek aday sayısı ise 59 bin 901 olacak. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında, alınacak branşların taban puanlarını açıkladı. En çok başvuru, 1.907 kontenjanı bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine yapıldı. 13 bin 806 başvuran adaydan sadece 5 bin 721’i mülakata çağırıldı. Bu branşın taban puanı ise 70,38908 oldu.

    3 bin 806 ile en çok kontenjanı bulunan sınıf öğretmenliğine ise 12 bin 785 kişi başvurdu. 11 bin 418 adayın mülakata çağırıldığı alanın taban puanı ise 60,81178.

    Öte yandan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri bilgileri de belli oldu.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

    İŞTE ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK ALANLAR VE KONTENJANLARI
    Sözleşmeli öğretmenlik için mülakata giriş yerleri belli oldu

    Etiketler: Sözleşmeli Öğretmen
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