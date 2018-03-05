2018 sözleşmeli öğretmenlik başvurularında son 3 gün

20 bin öğretmen için sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ‘http://mebbis.meb.gov.tr’ ve ‘http://ikgm.meb.gov.tr’ adreslerinden alınıyor. Başvurular, 8 Mart’ta bitecek. Adaylar, belirlenen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular ‘http://mebbis.meb.gov.tr’ ve ‘http://ikgm.meb.gov.tr’ adreslerinden alınacak. 2 Mart’ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihleri, 8 Mart’ta alınacak. Adaylar, yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50

Adaylar Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

EN BÜYÜK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini de paylaşmıştı. Buna göre, en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.