2018-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı… ÖSYM sınav giriş belgesi görüntüleme
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1, 2 ve 3. oturum sınav giriş belgeleri açıklandı. 28 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan KPSS alan bilgisi sınav yerleri https://ais.osym.gov.tradresinden öğrenilecek.
KPSS’nin üç oturumuna ait sınava giriş belgesi, ÖSYM tarafından açıklandı. Konuyla ilgili açıklama ÖSYM'nin resmi Twitter ve web sayfası üzerinden yapıldı. . Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre,
28 Temmuz’da uygulanacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları Birinci Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), KPSS Alan Bilgisi Sınavları İkinci Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 29 Temmuz’daki KPSS Alan Bilgisi Sınavları Üçüncü Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilir.
ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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