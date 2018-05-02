2018 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
2018 AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı gerçekleşen bahar dönemi ara sınavlarının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan bilgilere göre AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2018 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de tüm dikkatlerini AÖF final sınavına doğru yönelttiler. AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak edilemeye devam ediyor. Peki, 2018 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF 2018 FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF bahar dönemi ara dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF öğrencileri şimdi de final yani dönem sonu sınavlarının hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. AÖF tarafından dönem başında belirlenen sınav tarihleri, MEB'in düzenlediği bir sınavla çakıştığı için kurum tarafından geçtiğimiz günlerde değiştirildi. İşte, 2018 AÖF dönem sonu sınav tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.
Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.
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