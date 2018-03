2018 AÖF bahar dönemi vize sınavları için çalışmalar sürmeye devam ediyor. Bahar döneminde yapılacak olan vize sınavları için öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Peki, 2018 AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

2018 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar dönemi ara sınavı 14 Nisan 2018’te başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 2 Haziran 2018’te başlıyor, 3 Haziran 2018 tarihinde sona eriyor. Yeni sınav sistemi olan ‘Üç ders sınavı’ ise 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

DÖNEM NOT ORTALAMASI NEDİR?

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.

Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.