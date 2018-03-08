Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>2018 ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav tarihleri

    2018 ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav tarihleri

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 18:59 | Son Güncelleme:

    2018 ALES sınavının ne zaman yapılacağı binlerce üniversite mezunu kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Akademik kariyerlerinde ilerlemek ve kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar, ALES sınavının yapılacağı tarihleri araştırıyorlar. Peki, 2018 ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav tarihleri.

    2018 ALES ilkbahar dönemi sınavları için başvurular başladı. ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan ALES sınavının başvuruları AİS üzerinden yapılabiliyor. ALES sınavına girecek olan vatandaşlar son hazırlıklarını yaparken bir yandan da sınavın net tarihini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2018 yılı ALES sınav tarihleri.

    ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Tarihleri

    2018-ALES İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

    Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

    2018-ALES Sonbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

    Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    ALES ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    ALES başvurusunda bulunan adaylar, ödeme işlemini bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de kolayca gerçekleştirebilecek.

    ÖSYM ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    100 TL olan sınav ücreti, şu bankalar üzerinden de yatırılabilecek;

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

    ALES'TE KAÇ SORU SORULACAK?

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

    Etiketler: 2018 ALES , ALES ne zaman , ALES başvuru , SeoHaber
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri