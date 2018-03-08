2018 ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav tarihleri

2018 ALES ilkbahar dönemi sınavları için başvurular başladı. ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan ALES sınavının başvuruları AİS üzerinden yapılabiliyor. ALES sınavına girecek olan vatandaşlar son hazırlıklarını yaparken bir yandan da sınavın net tarihini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2018 yılı ALES sınav tarihleri.

ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Tarihleri

2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

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ALES ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

ALES başvurusunda bulunan adaylar, ödeme işlemini bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de kolayca gerçekleştirebilecek.

ÖSYM ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

100 TL olan sınav ücreti, şu bankalar üzerinden de yatırılabilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ALES'TE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.