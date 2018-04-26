2018-ALES giriş belgeleri internette
ÖSYM, 6 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan 2018-ALES İlkbahar Dönemi giriş belgelerini yayınladı.
6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle saat 14:00’den itibaren ulaşabilecek.
Öte yandan ÖSYM, 2018-ALES İlkbahar Dönemi için adayların, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını açıkladı.
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