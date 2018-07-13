2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
13.07.2018 - 18:53, Son Güncelleme:

2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

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2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

2018 ALES başvurularının ne zaman yapılacağı sınava girecek olan üniversite mezunu yüzlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES sınavında sınavın süresi 2,5 saat yani 150 dakika olarak belirlendi. ALES sınavına hazırlanacak adayların sınava gireceği tarih de belli oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?

2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES/Sonbahar Dönemi) başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

 

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