2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?
2018 ALES başvurularının ne zaman yapılacağı sınava girecek olan üniversite mezunu yüzlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?
ALES sınavında sınavın süresi 2,5 saat yani 150 dakika olarak belirlendi. ALES sınavına hazırlanacak adayların sınava gireceği tarih de belli oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak?
2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.
2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES/Sonbahar Dönemi) başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklemeye başladı.
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.
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