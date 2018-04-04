2017'de YLSY'ye kaç kişi başvurdu?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuştu. Başarılı gençlerin ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim alanlarına yönelmelerini sağlamanın devletin görevleri arasında olduğuna değinen Yılmaz, 1416 sayılı Kanun kapsamında uygulanan ve neredeyse Cumhuriyetle yaşıt programla MEB yurt dışı burs programının hayata geçirildiğini anlattı. Bakan Yılmaz, "Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, Türkiye'nin geleceğinin inşasında rol alacaklar" dedi.



SIRADA NİTELİK VE KALİTE VAR

Türkiye'de yükseköğrenimin her geçen gün uluslararası rekabet gücüne sahip insan gücü yetiştirmeye odaklandığının altını çizen Yılmaz, yükseköğretimde son 16 yılda önemli aşamalar kaydedildiğini bildirdi. Üniversite sayısının 187'ye ulaştığını, üniversite öğrencisi sayısının 7 milyonu aştığını vurgulayan Yılmaz, bu konuda iyi bir yolda ilerlediklerini belirtti. Bakan İsmet Yılmaz, "Yükseköğretimde son 16 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması nitelik ve kalite bakımından da büyüme olacak. Yurtdışına öğrenci gönderilmesi de niteliğin artırılmasına yönelik atılan adımlardan biri” diye konuştu.

Bakan Yılmaz, program kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilere ilişkin tüm iş ve işlemlerin Bakanlıkça yürütüldüğünü dile getirerek, "Cumhuriyetin ilk yıllarında sınırlı sayıda öğrencinin yararlandığı bu burslardan 1929-2005 yılları arasında 9 bin 686 öğrenci istifade etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2006'da verdiği talimatla hayata geçirilen "5 Yılda 5 Bin Öğrenci" projesiyle programa ivme kazandırıldığına işaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şöyle devam etti:

"2006-2018 yılları arasında toplam 9 bin 38 öğrenci, bu programla yurtdışı lisansüstü öğrenime gönderildi. Program kapsamında, 3 bin 850 resmi burslu öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrenciler, 49 farklı ülkede yurtdışındaki öğrenimlerini sürdürüyor. Geçen yıl ilan edilen 1.155 kontenjana, 10 bin 597 aday başvuru yaptı ve başarılı bulunan 824 öğrencimiz, bursiyerliğe hak kazandı."

BÜTÇE 387 MİLYON LİRA

63 üniversite ve kamu kurumu adına, öncelikle ihtiyaç duyulan 332 farklı lisans üstü öğretim alanında eğitim alacak öğrencilerin farklı ülkelere gönderileceğini vurgulayan Bakan Yılmaz, bunlar arasında İngiltere, Almanya, ABD, Kanada, Hollanda, Japonya, Hindistan, İran, Gürcistan ve Rusya'nın bulunduğunu söyledi. Programın bütçesinin geçen yıl 278 milyon lira iken bu yıl 387 milyon liranın üzerine çıktığını bildiren Yılmaz, sadece bütçeyi artırmakla yetinmediklerini, birçok yasal düzenleme de yaptıklarını anımsattı.

Bu düzenlemelerle yurtiçi ve yurtdışı burs miktarlarının artırıldığını ve MEB adına da öğrenci göndermeye başladıklarını anlatan Bakan Yılmaz, öğrencilerin yurtdışında eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamının memuriyette geçirilmiş gibi sayıldığını, öğrencilerin eş ve çocuklarının yurtdışındaki sağlık giderlerini de devlet olarak üstlendiklerini anlattı.

Yurtdışı bursiyerlerin daha önce sadece ALES puanıyla seçildiğini belirten Yılmaz, yeni düzenleme ile ALES puanının yanında, mezuniyet notu ve sözlü sınav notunu dikkate alarak çoklu değerlendirme sistemine geçtiklerini söyledi.

Bakan Yılmaz, bursluluk programı kapsamında, öğrencilerin okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri ve kırtasiye giderlerinin karşılandığını, aylık burs miktarının ülkelere göre belirlendiğini belirtti.

Bakan Yılmaz, MEB burslarından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün gibi isimlerin de yararlandığını hatırlatarak bursiyerlerin de ülkelerine dönerek hizmet edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.