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    2017-DUS ek tercihleri başladı

    Hürriyet Eğitim
    28.03.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, 2017-DUS ek tercih işlemleri başladı. Adaylar, 4 Nisan’a kadar tercih yapabilecek.

    2017-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adaylar ek tercih işlemlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak.

    Ek tercih ve ek yerleştirme işlemlerinde, 2017-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. ÖSYM, adayları tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği konusunda uyardı.

     

    2017-DUS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLO

    2017-DUS KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

     

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