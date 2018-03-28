2017-DUS ek tercihleri başladı

2017-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adaylar ek tercih işlemlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak.

Ek tercih ve ek yerleştirme işlemlerinde, 2017-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. ÖSYM, adayları tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği konusunda uyardı.

2017-DUS EK TERCİH KILAVUZU VE TABLO

2017-DUS KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ