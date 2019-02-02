200 milli sporcu beden eğitimi öğretmeni oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı millî sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama sonuçlarını açıkladı. 200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen oldu.
MEB Aralık 2018’de aldığı kararla 200 milli sporcunun beden eğitimi öğretmeni olmasının yoluna açmış, başvurular 23-29 Ocak’ta alınmıştı. Atamalar dün internet sitesinden paylaşıldı.
MEB, sporcularda olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk 3 dereceye girme şartı getirmişti. Ayrıca en az 10 kez Türkiye’yi temsil ederek ‘milli sporcu’ belgesi almış olma şartı da konulmuştu.
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