200 milli sporcu beden eğitimi öğretmeni oldu
MEB 2019 yılı milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanma sonuçlarını açıkladı. 200 milli sporcu sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Adaylar sonuçlara MEB’in internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Aralık 2018’de aldığı kararla 200 milli sporcunun beden eğitimi öğretmeni olmasının yoluna açmış, başvurular 23-29 Ocak’ta alınmıştı. Atamalar tamamlandı, Bakanlığın internet sitesinden paylaşıldı. MEB, başvuru için milli sporcularda olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk 3 dereceye girme şartı aranacağını duyurmuştu. Ayrıca söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye’yi temsil ederek ‘milli sporcu’ belgesi alınmış olması şartı da konulmuştu.
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