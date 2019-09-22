200 bin öğrenciye ek ders

MEB, özel eğitim tanısı konmadığı halde çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar ve dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımları elde edemeyen öğrencilere uygulanan İYEP ile ilgili yönergeyi değiştirdi. Geçen yıl ilkokul 3 ve 4’üncü sınıfta okuyanlara yönelik olarak başlatılan, öğrencilerin akademik başarısının arttırılmasını, temel becerilerin kazandırılmasını erken tespit ve müdahale aşamalarını içeren program, 2019-2020 yılında sadece 3’üncü sınıf öğrencileri için uygulanacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla, uygulamanın planlaması, takibi ve denetimi yapılacak. Ekimin ikinci haftasında ilkokul üçüncü sınıfa devam eden öğrencilerden öngörülen kazanımları elde edemeyen öğrenciler belirlenecek. Ekimin üçüncü haftasından itibaren ise belirlenen öğrenciler için ihtiyaç duydukları alanlarda ek dersler verilmeye başlanacak. Program süresi, hafta içi günde iki, hafta sonu günde altı ve haftada toplam 10 ders saatini geçemeyecek.

TEMEL KIRILMA 3. SINIFTA

Konu hakkında konuşan MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu şunları söyledi: “İlkokul öğrencileri için geçen yıl başlattığımız İYEP’i bu yıl sadece 3’üncü sınıflar için uygulayacağız. Geçen yıl ilk kez yaptığımızda, temel kazanımlarda yetersizlikleri bulunan 4’üncü sınıfları da eklemiştik. Ama bu yıl ve bundan sonra sadece 3’üncü sınıflar için yapacağız. Çünkü, 3’üncü sınıf artık temel kırılmanın başladığı yıl. Bu sınıfta, okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımları almış olmaları gerekiyor. Eksiklik olursa ilerideki sınıflarda bunu kapatmak zorlaşır. Bizde çağ nüfusu 1 milyon 300 bin. Tahminen bunun yüzde 15’i (195 bin) İYEP’ten yararlanacak. Dünyada da ek desteğe ihtiyaç duyan öğrenci ortalaması yüzde 12-15 arasında.”

Gruplar 1-6 öğrenciden oluşacak. Altı öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamayacak. Sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkılabilecek. Görevli öğretmenin değerlendirmesine göre belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilecek. Diğer öğrenciler için program devam edecek. Öğrencilere psiko-sosyal destek de sağlanacak. İYEP kapsamındaki ek dersler için velilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Uygulamada öğrencinin kendi öğretmeni ya da okuldaki, ilçedeki norm fazlası ya da ücretli olarak görevlendirilen sınıf öğretmenleri derslere girebilecek.