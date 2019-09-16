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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.09.2019 - 15:38, Son Güncelleme:/

20 yılda 30 bin mezun

1999’da İstanbul’da kurulan vakıf üniversitesi, 20 yılda yaklaşık 30 bin mezun verdi.

20 yılda 30 bin mezun
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'İş yaşamına en yakın üniversite’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Okan Üniversitesi, 16 Eylül’de üniversitenin Tuzla Kampusu’nda düzenlenen törenle 2019-2020 Akademik Yılı’nın açılışını gerçekleştirdi.

‘KÜRESEL ÖLÇEKTE ÇAĞDAŞLARIYLA REKABET EDEN MEZUNLAR YETİŞTİRİYORUZ’
1999’da kurulan İstanbul Okan Üniversitesi, 20 yılda 30 bin mezun verdi. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:
“250 bin metrekare kapalı alanımız, üç hastanemiz var. Tuzla Kampusumuzda, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. 20’ncu yılımızda 26 bini aşkın öğrenciye ulaştık. İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça ve Arapça dillerinden birini öğrenmiş olan, küresel ölçekte çağdaşlarıyla daha iyi rekabet edebilen mezunlar yetiştiriyoruz. Üniversitemizde; ‘Girişimcilik’, ‘Kariyer ve Yaşam’ dersi ile, ‘Happy Life Programı’nı başlattık.”

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak ise, üniversitelerin dünyada ve Türkiye’deki tarihinden bahsetti. İstanbul Okan Üniversitesi’nin nitelik olarak dünya standartlarında bir üniversite olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur ‘Açılış Dersi’ni verdi. ‘Demokrasi Kültürü’ başlıklı konuşmasında; demokrasi nedir, demokrasi kültüründen ne anlıyoruz ve Türkiye’de demokrasi kültürünün izdüşümü gibi konulara değinen Baydur, “Demokrasi Batı’nın 40 yıllık sürecinin ve tarihsel bir aydınlanma ve uzlaşmanın sonucu” dedi.

Tören, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nın müzik dinletisiyle sona erdi.

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