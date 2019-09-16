20 yılda 30 bin mezun
1999’da İstanbul’da kurulan vakıf üniversitesi, 20 yılda yaklaşık 30 bin mezun verdi.
'İş yaşamına en yakın üniversite’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Okan Üniversitesi, 16 Eylül’de üniversitenin Tuzla Kampusu’nda düzenlenen törenle 2019-2020 Akademik Yılı’nın açılışını gerçekleştirdi.
‘KÜRESEL ÖLÇEKTE ÇAĞDAŞLARIYLA REKABET EDEN MEZUNLAR YETİŞTİRİYORUZ’
1999’da kurulan İstanbul Okan Üniversitesi, 20 yılda 30 bin mezun verdi. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:
“250 bin metrekare kapalı alanımız, üç hastanemiz var. Tuzla Kampusumuzda, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. 20’ncu yılımızda 26 bini aşkın öğrenciye ulaştık. İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça ve Arapça dillerinden birini öğrenmiş olan, küresel ölçekte çağdaşlarıyla daha iyi rekabet edebilen mezunlar yetiştiriyoruz. Üniversitemizde; ‘Girişimcilik’, ‘Kariyer ve Yaşam’ dersi ile, ‘Happy Life Programı’nı başlattık.”
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak ise, üniversitelerin dünyada ve Türkiye’deki tarihinden bahsetti. İstanbul Okan Üniversitesi’nin nitelik olarak dünya standartlarında bir üniversite olduğunu söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur ‘Açılış Dersi’ni verdi. ‘Demokrasi Kültürü’ başlıklı konuşmasında; demokrasi nedir, demokrasi kültüründen ne anlıyoruz ve Türkiye’de demokrasi kültürünün izdüşümü gibi konulara değinen Baydur, “Demokrasi Batı’nın 40 yıllık sürecinin ve tarihsel bir aydınlanma ve uzlaşmanın sonucu” dedi.
Tören, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nın müzik dinletisiyle sona erdi.
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