20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.
'GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törende yaptığı konuşmada öğretmenlere başarılar dileyerek şunları söyledi:
"Ülkenin her bölgesinde hizmete hazır arkadaşlarımız var. Tüm yeni atanacak arkadaşlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Onlar bu heyecanlarını kaybetmezlerse bayrağımızı yükseklere taşıyacağız. Bu vesileyle başka baş öğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı, şehit düşen öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin."
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