20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla Ankara’daki Başöğretmen Salonu’nda yapılacak.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tören, Bakan Ziya Selçuk’un katılımıyla Başöğretmen Salonu’nda gerçekleşecek. Daha önce açıklanan takvimde atamaların 7 Şubat’ta olacağı belirtilmişti. Yeni duyuruda öğretmen atamalarının yarın yapılacağı açıklandı.
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