20 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. Kadrosuna yeni öğretmenler katmaya hazırlanan MEB, sözlü sınav sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte itiraz aşamasını adayların erişimine açacak. 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ve itiraz sürecenin ardından diğer hususlar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (İKGM) internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte, yaklaşık 60 bin kişinin merakla araştırdığı 20 bin öğretmen alımı mülakat sonuçları
20 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları için beklentiler devam ediyor. 60 bin civarı vatandaşın başvuruda bulunduğu 20 bin öğretmen alımı başvurusu için sözlü mülakat süreci 8 Mayıs tarihinde tamamlandı. Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği gibi birçok konunun ele alındığı 20 bin öğretmen alımı sözlü mülakatlarının ardından sıra, sonuçların beklenmesi evresine geldi. Peki, sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin öğretmenin istihdam edilmesi için 2 Mart tarihinde başlayan süreç, sözlü mülakatın 8 Mayıs tarihinde sona ermesinin ardından ilk etabını tamamladı. Sözlü sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavın sonuçlarına kilitlendi. Adaylar;
- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
değerlendirme kriterlerine tabi tutuldu.
Sözlü sınav sonuçlarının ilanı, sonuçlara ilişkin itiraz ve atama sürecine ilişkin diğer hususlar daha sonra http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.
İTİRAZ NASIL YAPILACAK?
1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.
2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında
yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAVIN ARDINDAN ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
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