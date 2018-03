Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen ataması için 120 bin başvuru oldu

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ‘Ulusal Eğitim Araştırmaları Öğretmenler Sempozyumu’ Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Yılmaz, “20 bin öğretmen alımı için ilana çıktık. Dün akşamdan itibaren 120 bin başvuru oldu. 60 bin kişiyi mülakata çağıracağız. Geriye kalan 60 bin kişi mülakata giremiyor. Türkiye’de öğretmenin algısı çok daha iyi. Çok daha iyi yapılması gerekir mi? Kesin yapılması gerekir. 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bu atayacağımız öğretmenlerle beraber 600 bin üzerine çıkacağız. Bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla. 904 bin öğretmenimiz var. Özel okullarımızla beraber 1 milyon üzerinde öğretmenimiz bulunuyor. 1 milyon üzerindeki öğretmenlerimizle birlikte 18 milyona yakın evlatlığımıza çağın gerektirdiği, kendilerini 21’inci yüzyıla hazırlayacak, eğitim vermek istiyoruz” dedi.

“EĞİTİMİN KALİTESİ ÖĞRETMENİN KALİTESİNİ AŞAMAZ”

Öğretmenlerin istenilen nitelikle olabilmeleri için bir takım standartların olması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Standardı sağlayacak yollardan birisi öğretmen yeterlilikleridir. Öğretmen yetiştirmesinde birçok ülke yenilikler yaptı. Finlandiya öğretmen eğitimini 1971 yılından bu yana üniversitelere bıraktı. Daha sonra her bir öğretmenin yüksek lisans almasını söyledi. Bir de başvuranların yüze 15’ini alıyorlar. Her öğretmen olmak isteyeni almıyorlar. Girerken bir seçicilikte bulunuyorlar. Buna rağmen öğretmenlerle ilgili tartışma Finlandiya dahil her bir ülkede devam ediyor. PISA direktörü geçenlerde bir gazeteye röportaj verdi. Çok güzel bir cümlesi var. ‘Eğitimin kalitesi öğretmenin kalitesini aşamaz’ diye. Dolayısıyla öğretmenler ne kadar çağın gereklilikleriyle donatılmışsa, ne kadar nitelikliyse eğitim de o kadar çağa uygun o kadar niteliktedir.

Hükümet, merkez hükümet bütçesinin yüzde 18’den fazlasını eğitime ayırıyor. 2002 yılında 10.5 milyar bütün eğitimin bütçesi şimdi ise 134 milyar 727 milyonun üstünde bir rakam. 2002 yılındaki bütçeye oranı yüzde 10 civarında, şimdi yüzde 18 üzerinde."

“580 BİN ÜSTÜNDE ÖĞRETMEN ATAMASI YAPTIK”

Türkiye’de eğitim altyapısının büyük oranda çözüldüğünü söyleyen Yılmaz, “Kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitimin altyapısının tamamlanması gerekir. Bu olmadan kaliteyi konuşamıyorsunuz. Bugün kalite konuşuluyorsa eğitimde, eğitim altyapısının büyük oranda çözülmüş olmasından kaynaklanıyor. 580 bin üstünde öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28’den 17’ye, ortaöğretimde ise 18’den 13’e düştü. Bu değerle İngiltere, Japonya ve Güney Kore ile aynıyız. Fransa’dan da daha iyi” dedi.

“2019 SONUNDA İKİLİ EĞİTİM BİTECEK”

Türkiye’de 2019 yılı sonunda ikili eğitimin son bulacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Türkiye’de 2 yüz 82 bin üzerinde yeni derslik yapıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı da Türkiye geneli ilkokullarda 36’dan 24’e düştü. Başbakanımızın talimatı var. İkili eğitimi mutlaka ortadan kaldırmak lazım. Bu daha kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biri. 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şu anda 47 bin dersliğimiz de inşaat halinde. Çok kısa zamanda tamamladığımızda 2019 sonunda ikili eğitimi kaldıracağımızı düşünüyoruz.”

10’uncu Kalkınma Planın hedeflerine ulaşıldığını söyleyen Yılmaz, “Eğitimde nereden nereye geldiğimizi görmek isteyen 10’uncu Kalkınma Planı’na baksın. 2014-2018 yıllarını kapsar. Bu yılın sonu 10’uncu Kalkınma Planı’nın hedef yılı. Bu hedeflere ulaşılması gerekir. Bu planda hangi hedefler konulduysa hemen hemen o hedeflere ulaşıldı. Hatta bazı kalemlerde o hedeflerin de önüne geçildi” diye konuştu.

Eğitimi teknolojiyle buluşturduklarını ifade eden Yılmaz, şunları anlattı:

“Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi eğitimin teknolojiyle buluşturulması. FATİH projesini başlattık. 1 milyon 400 bin üzerinde tablet bilgisayarı dağıttık. 430 bin üzerinde akıllı tahtalarımızla okullarımızı donattık. Önümüzdeki dönemde ilkokulları da bu sistemin içerisine alacağız. Meslek ve özel okulları da FATİH projesinin içerisine alacağız.”