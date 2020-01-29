19’uncu eğitim sempozyumu başladı

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından düzenlenen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ temalı 19’uncu Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu başladı. 29-31 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılacak sempozyum, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda; dördü yabancı olmak üzere 28 akademisyen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ temasıyla ilgili görüşlerini üç gün boyunca; dokuz konferans, bir panel ve 14 çalıştayda katılımcılarla paylaşacak.

3 BAŞLIK TARTIŞILACAK

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye genelinde yüzlerce özel okul toplam 1400 katılımcı, üç gün boyunca etkinliğimizde yer alacak ve boyunca 10 konferans yapılacak. TÖZOK olarak eğitim-öğretim alanında AB çağrılarına katılıyor, geliştirilen uygun projelere de katılarak kapasitemizi değerlendiriyoruz. Sempozyumda üç başlığı tartışacağız. Üç anahtar kelimeyle özetleyeceğiz. Teknoloji, sürdürülebilirlik ve farklılıkların zenginliği. Son birkaç ay özel okulların finansal yönetimlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda bayağı hızlı geçti. Şükürler olsun güzel sonuçlanan bir süreç yaşadık. Bakanımızın konuyu ve öğretmenlerimizi önceleyen tutumu takdire şayan. Özel okulların sürdürülebilir finansı adına çeşitli çalışmalar devam ediyor. Bizim duruşumuz açık ve net. Özel okulculuğa olan güvenin sarsılmaması için önlemlerin alınması ve takım standartlarının getirilmesi şart. Sürdürülebilir finans konusunun da ele alınacak olması son derece zamanlı ve isabetli."