19’uncu eğitim sempozyumu 29-31 Ocak’ta

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ temalı 19’uncu Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, 29-31 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da katılımıyla 29 Ocak saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyumda; dördü yabancı olmak üzere 28 akademisyen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ temasıyla ilgili görüşlerini üç gün boyunca; dokuz konferans, bir panel ve 14 çalıştayda katılımcılarla paylaşacak. Programda; MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın katılımıyla 29 Ocak 15.30-17.00 saatleri arasında özel okul kurucularına yönelik kurucular toplantısı ve 30 Ocak’ta AB Başkanlığı uzmanlarının katılımıyla ‘Erken ve Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog, kısa adı DiaLingu başlıklı AB tarafından finanse edilen proje kapsamında ‘Yabancı Dil Öğretiminin Önemi’ konulu zirve gerçekleştirilecek. Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmetler sağlayan 100 firma fuaye alanında dünyada eğitim alanındaki en son gelişmeleri yansıtan ürün ve hizmetler katılımcılara sunulacak.

KATILIMCILAR:

- Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu,

- TBMM Milli Eğitim Komisyon Üyesi, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar,

- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu adına Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Yöneticisi Angel Gutierrez Hidalgo,

- Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan,

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın Genel Müdürleri ve Bürokratları,

- Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı uzmanları,

- Fransa Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı - Başmüfettişi Dominique Obert,

- Fransa Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Bruno Delvallee,

- Antalya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri,

- Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Murat Ferman,

- Özel öğretim kurumlarını temsil eden beş dernek başkanı,

- İTO Eğitim Meclisi ve TOBB Eğitim Meclisi üyeleri,

- Basın mensupları,

- Türkiye genelinden 235 özel okulun kurucu, genel müdür, müdür ve öğretmenleri olmak üzere toplam 1315 katılımcı yer alacak.