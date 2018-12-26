190 öğrenciye tam burs fırsatı
TED'in tam eğitim bursu sınavı için başvurular 24 Aralık’ta başladı. Son başvuru tarihi 9 Mart. Adaylar ‘www.ted.org.tr’ adresinden başvurularını yapabilir. Sınav ise 30 Mart’ta düzenlenecek.
30 Mart’ta Türk Eğitim Derneği (TED) Okulları'nın bulunduğu 35 ilde düzenlenecek olan ‘tam eğitim bursu sınavı’ için başvuru süreci 24 Aralık 2018’de başladı. Başvurular 9 Mart 2019 tarihine kadar ‘www.ted.org.tr’ adresinden yapılabilecek. Sınavda başarı gösteren maddi imkanları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 190 öğrenci ortaokuldan başlayarak burs kapsamında TED Okullarında eğitim alacak.
TÜM GİDERLER KARŞILANIYOR
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.
AİLENİN TOPLAM GELİRİ 4 BİN 500 TL’DEN DÜŞÜK OLMALI
Bursluluk sınavına herkes başvuramıyor. Bunun için adayın 2018-2019 öğretim yılında 4, 5 ve 8’inci sınıfa devam ediyor olması gerekiyor. 5 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin, bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde yıl sonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması bekleniyor. Ailesinin aylık toplam gelirinin 4 bin 500 TL’den düşük olması ve ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması da şartlar arasında.
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