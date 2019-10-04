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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.10.2019 - 11:56, Son Güncelleme:/

19 üniversiteye yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca Suriye'de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ile Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması kararlaştırıldı.

19 üniversiteye yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'nin 4 Ekim 2019 tarihli sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Biruni Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi; İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Hemşirelik Fakültesi; İstanbul Aydın Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne bağlı İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü; Karabük Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı Turizm Fakültesi; Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi; Munzur Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Muş Alparslan Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi, Ardahan Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beykent Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR
Söz konusu karar kapsamında Biruni Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü; İstanbul Aydın Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Karabük Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Munzur Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü; Muş Alparslan Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı Erbaa Sağlık Yüksekokulu; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Sağlık Yüksekokulu, Ardahan Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü; Beykent Üniversitesi’ne bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü; Şırnak Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İşletme Fakültesi’nin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin adı Ziraat Fakültesi; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü’nün adı İslami Araştırmalar Enstitüsü olarak değiştirildi.

SURİYE'DE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAĞLI 3 FAKÜLTE KURULACAK
Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye'de, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması kararlaştırıldı.

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