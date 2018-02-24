18 bin 600 öğrenci burs için yarıştı

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından 2003-2004 öğrenim yılında başlatılan ve 4, 5 ve 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen ‘Tam Eğitim Bursu’ için 24 Şubat Cumartesi günü sınav yapıldı. Türkiye genelindeki 35 il ve ilçede düzenlenen sınava 18 bin 600 öğrenci katıldı. Sınavda başarı gösteren maddi imkanları kısıtlı, fakat akademik yönden başarılı 186 öğrenci ortaokuldan başlayarak ‘Tam Eğitim Bursu’ kapsamında eğitim alıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanıyor. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da veriliyor. Lise eğitimini tamamlayarak üniversiteye yerleşen öğrencilerin bursları devam ediyor. Ayrıca uzmanlar tarafından akademik ve psikososyal takibi yapılıyor ve gerekli destek hizmetleri sağlanıyor.