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    18 bin 600 öğrenci burs için yarıştı

    Hürriyet Eğitim
    24.02.2018 - 18:09 | Son Güncelleme:

    Türk Eğitim Derneği’nin (TED) başarılı fakat maddi imkanları yetersiz öğrencilere verdiği ‘Tam Eğitim Bursu’ için 24 Şubat Cumartesi düzenlenen sınavda 18 bin 600 kişi ter döktü. 35 il ve ilçede sorunsuz tamamlanan sınav sonucunda başarılı olan 186 öğrenci burstan yararlanmaya hak kazanacak. 

    Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından 2003-2004 öğrenim yılında başlatılan ve 4, 5 ve 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen ‘Tam Eğitim Bursu’ için 24 Şubat Cumartesi günü sınav yapıldı. Türkiye genelindeki 35 il ve ilçede düzenlenen sınava 18 bin 600 öğrenci katıldı. Sınavda başarı gösteren maddi imkanları kısıtlı, fakat akademik yönden başarılı 186 öğrenci ortaokuldan başlayarak ‘Tam Eğitim Bursu’ kapsamında eğitim alıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanıyor. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da veriliyor. Lise eğitimini tamamlayarak üniversiteye yerleşen öğrencilerin bursları devam ediyor. Ayrıca uzmanlar tarafından akademik ve psikososyal takibi yapılıyor ve gerekli destek hizmetleri sağlanıyor.

     

    18 bin 600 öğrenci burs için yarıştı

    Etiketler: Burs , Öğrenci , ÖĞRETMEN , TED
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