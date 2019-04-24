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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.04.2019 - 12:43, Son Güncelleme:/

1723 alan öğretmeni meslek gelişimi eğitimini tamamladı

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlere yönelik sektörlerle iş birliği yapılarak planlanan iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde sonuç alınmaya başlandı. Buna göre, yılın ilk dört ayında 1723 öğretmenin eğitimleri tamamlandı.

1723 alan öğretmeni meslek gelişimi eğitimini tamamladı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıktan sonra mesleki eğitimde hızlı adımlar atmaya, kronik sorunları birer birer çözmeye çalıştıklarını söyledi. Bir taraftan sektörle yapılan iş birliğinde çok önemli gelişmeler olduğunu anlatan Özer, diğer taraftan mesleki eğitimde İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulması gibi yeni açılımlar yapıldığını belirtti.

Mesleki ve teknik eğitimde son aylarda atılan adımların ve iyileştirmelerin en önemli ayağını, alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin oluşturduğunu söyleyen Özer, şöyle konuştu:
"Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine yönelik yeni yaklaşımımızda, 2019'da sektörlerle imzaladığımız iş birliği protokollerinin tamamına, alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine sektörlerin destek vermesini dahil etmiştik. Dolayısıyla bu iş birliği protokolleri kapsamındaki çok sayıda eğitimi bir paket halinde uygulamaya koyduk. Bakanlık olarak mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin eğitiminde ilk kez uzaktan eğitim yöntemini de kullandık. Yeni bir model olarak alan öğretmenlerinin eğitimlerine sektörlerin destek vermesine yönelik uygulamamızın ilk meyvelerini toplamaya başladık.

Eğitimlerin kapsamını, kapasitesini ve çeşitliliğini bir önceki yıla göre artırdık. 2019’da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimi planlamasını tamamlamış ve uygulamaya koymuştuk. Planlama kapsamında, 2019'un ilk dört ayında 1723 öğretmenimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimini tamamladık. İlk kez uygulamaya koyduğumuz uzaktan eğitim yöntemiyle 850 öğretmenimiz 40 saatlik uzaktan eğitimlerini tamamladı. Bu eğitimlerin tamamının sektörle yapılan protokoller kapsamında gerçekleşmesi bizi ayrıca sevindirdi. Son altı ayda sektörlerle kurmuş olduğumuz iş birliklerinin alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri kısmının planlandığı gibi işlemesi, kurulan bu ilişkilerin güçlü ve sürdürülebilir olduğunu göstermesi bakımından da ayrıca çok önemli. İş birliklerinde geçerli diğer konularda da mesafe aldıkça ülkemizde mesleki ve teknik eğitim her geçen gün daha da güçlenecektir."

Mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliklerinin her geçen gün arttığını belirten Özer, yeni iş birlikleriyle alan öğretmenlerine yönelik iş başı eğitim sayısının daha da artacağını söyledi. Bakanlık verilerine göre, 2018'de iş birliği protokolleri kapsamındaki 56 faaliyette 1057 öğretmen iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. 2019'un ilk dört ayında ise iş birliği protokolleri kapsamında yapılan 41 faaliyete 1723 öğretmen katıldı.

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