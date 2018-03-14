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    'Öğrencilerin yalnızca yarısı hafta içi 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor'

    Esra ÜLKAR
    14.03.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Aktif Yaşam Derneği çocukların açık havada zaman geçirmelerinin fiziksel ve zihinsel sağlıkları için önemine dikkat çekmek amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Okul Dışarıda Günü’nü Türkiye’ye taşıyor. Bu kapsamda 17 Mayıs artık ‘Okul Dışarıda Günü’ olarak kutlanacak. Tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Belma Tuğrul, “Araştırmalarımıza göre Türkiye’de çocuklar dışarıda zaman geçirmiyor. Öğrencilerin yüzde 58’i hafta içi yalnızca 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor. Başka bir araştırma ise çocukların yüzde 65’inin 1 saatten daha az oyun oynadığını gösteriyor” dedi.

    Dünyada 2016’dan beri Project Dirt tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak düzenlenen ‘Outdoor Classroom Day-Okul Dışarıda Günü’, artık Türkiye’de de kutlanacak. Dışarıda oyun oynamanın, keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerileri ve yaratıcılıklarının gelişimi için önemli olduğu fikriyle yola çıkan Aktif Yaşam Derneği, kampanyayı bu yıl OMO’nun desteğiyle Türkiye’de de hayata geçiriyor. Bu bağlamda 17 Mayıs’ı ‘Okul Dışarıda Günü’ olarak belirleyen dernek, öğretmenleri www.okuldisaridagunu.org web sitesinden kayıt yaptırarak ve destek malzemelerden yararlanarak  dersleri açık havaya taşımaya çağırıyor. Projenin Soho House’ta düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Okul Öncesi-Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi, ‘Okul Dışarıda Günü’ sözcüsü Prof. Dr. Belma Tuğrul, Türkiye’de çocukların dışarıda zaman geçirmediğini belirterek, şöyle devam etti:

    Öğrencilerin yalnızca yarısı hafta içi 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor

    “Okul çocukların ‘düzen’ kavramını anladıkları yaratıcı bir gelişim, etkileşim ve öğrenme alanı. Öte yandan dışarısı da uyarıcılar yönünden çok zengin, doğal, ilgi çekici ve hatta maceralı fırsatlarla dolu. Açık hava çocuğa ilk elden öğrenme fırsatı sunar ve bu fırsatlar çocuklarda sağlıklı olma durumunu yaratır. Çocuklar dışarıda olmayı sever çünkü onları heyecanlandıran daha çok bilinmez ve olasılık arasında keşfe çıkabilirler. Sadece fiziksel ve zihinsel olarak gelişmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişim alanlarında da güçlenirler. Ancak araştırmalarımıza göre, Türkiye’de çocuklar dışarıda zaman geçirmiyor. Öğrencilerin yüzde 58’i hafta içi yalnızca 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor. Başka bir araştırma ise çocukların yüzde 65’inin 1 saatten daha az oyun oynadığını gösteriyor. Hafta sonlarında bu süreler biraz daha uzasa da genel olarak ilköğretim öğrencilerinin günlük aktivite düzeyleri önerilen sürelerin çok altında kalıyor.”

    Öğrencilerin yalnızca yarısı hafta içi 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor

    “MUTLU YETİŞKİNLER ÇOCUKLA ÇOCUK OLMAKTAN ÇEKİNMEZ”
    Dr. Yankı Yazgan ise, açık havada oyun oynamanın çocuklara diğer oyun türlerinin sağlayamayacağı öğrenme ve gelişim fırsatlarını sunduğunu anlattı. İçeride ve dışarıda geçirilen zamanın dengelenmesi kadar ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarını anlamasının da kritik olduğunu dile getiren Yazgan, “Mutlu yetişkinler çocukla çocuk olmaktan çekinmez. Ancak bunun için tam bir yetişkin olmaları, yaşamdaki yerlerini almış, amaçları ve istekleri bulunan, yaşamaktan zevk alan anne ve babalar olmaları şart. Bunun için gerekli olan, çocuk ‘Nasıl görür, nasıl düşünür, nasıl anlar?’ sorularını otomatik olarak sormak, bunların cevaplarını ararken oluşan duygularıyla davranışları da çocukla karşılıklı ilişkiyi güçlendirecek noktaya ulaştırmak. Çocukla çocuk olmak, çocukça davranmaktan ziyade hayatımızda hep var olan çocuksu, oyuncu ruhu harekete geçirecek bir bakış açısını ve yetişkin olarak bulunduğu konuma güvenmeyi içerir. Anne-babaların bilgi ve beceri olarak güçlendirilmesi, kişisel hayatlarında mutlu, üretken ve sağlıklı olabilmeleri, çocukla anlamlı ve geliştirici ilişkinin önemli bir parçası” dedi.

    Öğrencilerin yalnızca yarısı hafta içi 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor

    AÇIK HAVADA DERS
    Toplumun 4’te 3’ünün hareketsiz bir yaşam sürdüğünü ve dernek olarak uzun yıllardır fiziksel aktivitenin artması için bilgi ürettiklerini ve kurumlarla projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Aktif Yaşam Derneği Projeler Koordinatörü Onur Yakın, “Günümüzde çocuklar zamanlarının çoğunu kapalı alanlarda geçiriyor. 2012’den bu yana dünyada milyonlarca çocuğun hayatına dokunan Okul Dışarıda Günü’nün bu konuya eğilen çok değerli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Project Dirt adına Türkiye’de bu projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Sınıf dersleri ve açık havada deneyimleyerek öğrenmek birbirini tamamlıyor” dedi. İlk yılda 1000’e yakın okuldan 200 bin çocuğun katılmasını beklediklerini dile getiren Yakın, projenin daha çok çocuğa ulaşması için çeşitli iletişim çalışmaları planladıklarını söyledi.

    Öğrencilerin yalnızca yarısı hafta içi 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor

    “YAPARAK ÖĞRENMENİN ÖNEMİNİ VURGULUYORUZ”
    15 yılı aşkın süredir ‘Kirlenmek Güzeldir’ çatısı altında anne-babalara çocuk gelişiminde keşfetme ve gerçek deneyimler için ilham vermeyi amaçladıklarını söyleyen Unilever Çamaşır Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler, OMO olarak bu sebeple Project Dirt’ün dünya çapında destekçilerinden biri olduklarını belirterek, şunları söyledi:

    Öğrencilerin yalnızca yarısı hafta içi 1-2 saat dışarıda oyun oynuyor

    “Kirlenmek Güzeldir derken aslında çocukların deneyimleyerek, yaparak öğrenmesinin önemini vurguluyoruz. Bu kapsamda son yıllarda çocukların fiziksel açıdan daha aktif olarak oyun oynadıklarında kazanacakları değerlerin altını çiziyor, ‘dengeli oyun’ konusunun önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu açıdan vermek istediğimiz mesajlarla  uyumlu olduğunu düşündüğümüz ve çocukların okulda aldıkları eğitime katkı sağladığına, tamamladığına inandığımız ‘Okul Dışarıda Günü’ne destek vermekten mutluluk duyuyoruz.”

    Etiketler: 17 Mayıs Okul Dışarıda Günü , ÖĞRENCİ
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