16 üniversiteye rektör aranıyor! Aralarında o üniversiteler de var
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 16 üniversite için rektör ilanı verdi. Bunlar arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi bölünerek kurulan yükseköğretim kurumları da var.
İlgilenenlerin 6 Haziran'a kadar YÖK Başkanlığı'na başvurması gerekiyor. Rektör aranan üniversiteler şöyle:
Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Ankara Hacı Bayram Veli ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri.
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