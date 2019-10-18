1532 ders mÃ¼fredatÄ± EBAâ€™da

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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EÄŸitim
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Haber GiriÅŸ: 18.10.2019 - 13:58, Son GÃ¼ncelleme:/

1532 ders müfredatÄ± EBAâ€™da

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, zorunlu ve seÃ§meli derslerin mÃ¼fredatlarÄ±nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± EBAâ€™ya ekleyerek, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerin eriÅŸimine aÃ§tÄ±. Bu kapsamda bin 532 ders mÃ¼fredatÄ± sisteme tanÄ±mlandÄ±.

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Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) zorunlu ve seÃ§meli derslerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ± EÄŸitim BiliÅŸim AÄŸÄ±â€™na (EBA) eklenerek Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerin eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±. Bu kapsamda, 153â€™Ã¼ Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne, 113â€™Ã¼ OrtaÃ¶ÄŸretim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne, 71â€™i Din Ã–ÄŸretimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne, bin 195â€™i Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait toplam bin 532 ders mÃ¼fredatÄ± sisteme tanÄ±mlandÄ±. Ä°lerleyen dÃ¶nemde Ã–zel EÄŸitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rev alanÄ±ndaki tÃ¼m okul tipleri ve ders mÃ¼fredatlarÄ± ile GÃ¼zel Sanatlar ve Spor Liseleri alan derslerinin mÃ¼fredatlarÄ± da EBAâ€™daki yerini alacak.Â Â Â Â Â 

MEB Yenilik ve EÄŸitim Teknolojileri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (YEÄžÄ°TEK), 2023 EÄŸitim Vizyonuâ€™ndaki hedefler ve teknolojik geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yenilenen EBAâ€™da Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerin ders mÃ¼fredatlarÄ±na ulaÅŸabilmesine de imkan tanÄ±ndÄ±. Bu kapsamda zorunlu ve seÃ§meli derslerin mÃ¼fredatlarÄ±nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± EBAâ€™ya tanÄ±mlandÄ±. EBAâ€™da daha Ã¶nce 157 ders mÃ¼fredatÄ± bulunurken yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, 153â€™Ã¼ Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, 113â€™Ã¼ OrtaÃ¶ÄŸretim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, 71â€™i Din Ã–ÄŸretimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne,Â  bin 195â€™i Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait toplam bin 532 ders mÃ¼fredatÄ± sisteme eklendi.Â Â Â Â Â
BÃ¶ylece ders kitaplarÄ±, modÃ¼l PDFâ€™leri, etkileÅŸimli kitaplar, anlatÄ±m videolarÄ±, sÄ±navlar ve uygulamalar gibi derslere ait tÃ¼m iÃ§eriklerin EBAâ€™da yer almasÄ± saÄŸlandÄ±.Â Â Â Â Â 

AyrÄ±ca iÃ§eriklerin 'Ã¼nite-konu-kazanÄ±m-dal-modÃ¼l' seviyesinde iliÅŸkilendirmesi yapÄ±larak, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

BRANÅž Ã–ÄžRETMENLERÄ° DE Ã‡ALIÅžMA GÃ–NDEREBÄ°LECEKÂ Â Â Â Â
Toplam bin 532 ders mÃ¼fredatÄ±nÄ±n sisteme girilmesiyle branÅŸ Ã¶ÄŸretmenleri de Ã¶ÄŸrencilerine Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¶nderebilecek, iÃ§erik Ã¼retimi yapabilecek ve soru-sÄ±nav oluÅŸturabilecek.Â Â Â Â Â 

EBAâ€™nÄ±n eski sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde iÃ§erik bulunan derslere ait mÃ¼fredatlara sadece bu branÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸretmenleri tarafÄ±ndan eriÅŸilebilirken, yeni EBAâ€™yla diÄŸer Ã¶ÄŸretmenlerce Ã¶nceden Ã¼retilen ve yayÄ±mlanan iÃ§eriklere de ulaÅŸÄ±larak kullanabilmeleri mÃ¼mkÃ¼n hale getirildi.Â Â Â Â Â 

SIRADA Ã–ZEL EÄžÄ°TÄ°M VE GÃœZEL SANATLAR VARÂ Â Â Â Â
Ã–te yandan, ilerleyen sÃ¼reÃ§te EBAâ€™ya Ã§eÅŸitli alan derslerinin mÃ¼fredatlarÄ±nÄ±n tanÄ±mlanmasÄ± ile ilgili de yeni Ã§alÄ±ÅŸmalar hayata geÃ§irilecek. Bu kapsamda, Ã–zel EÄŸitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rev alanÄ±ndaki tÃ¼m okul tipleri ve ders mÃ¼fredatlarÄ± ile Mesleki Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± GÃ¼zel Sanatlar ve Spor Liseleri alan derslerinin mÃ¼fredatlarÄ±nÄ±n sisteme tanÄ±mlanmasÄ± saÄŸlanacak.Â Â Â Â Â 

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