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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
26.06.2019 - 15:28, Son Güncelleme:/

150’inci yıl mezunları diplomalarını aldı

Türkiye’nin köklü özel okullarından olan ve kuruluşunun 150’inci yılını kutlayan liseden mezun olan 142 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

150’inci yıl mezunları diplomalarını aldı
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Türkiye’nin köklü okullarından İstanbul Alman Lisesi, 150'nci yılını kutladığı 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki mezunlarını verdi. Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Cüneyd Zapsu, Atıl Kutoğlu gibi isimlerin mezun olduğu liseden bu yıl 142 öğrenci diploma aldı. Okul birincisi ise Ekin Karabatı oldu. Karabatı, diplomasını, aynı zamanda okulun mezunlarından olan Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Cin’den aldı. Karabatı konuşmasında, “Alman Lisesi’nden mezun olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz mezunlar olarak genciz, ideallerimiz var ve geleceğe umutla bakıyoruz’’ dedi.

Okul Müdürü Axel B. Brott ve Türk Müdür Başyardımcısı Didem Veyisoğlu ise sorgulayan ve hayata çok güzel hazırlanan bireyler olarak yetişen mezunlarına üniversite ve iş hayatında başarılar diledi.

Öğrenciler, okulun mezunlarından Nazlı İmre, Özden Özkaya Ferendeci, Mathias Köhle’nin de katıldığı törenin ardından düzenlenen balo programıyla, tüm senenin yorgunluğunu ve stresini dans ederek attı.

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