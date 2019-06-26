150’inci yıl mezunları diplomalarını aldı
Türkiye’nin köklü özel okullarından olan ve kuruluşunun 150’inci yılını kutlayan liseden mezun olan 142 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.
Türkiye’nin köklü okullarından İstanbul Alman Lisesi, 150'nci yılını kutladığı 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki mezunlarını verdi. Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Cüneyd Zapsu, Atıl Kutoğlu gibi isimlerin mezun olduğu liseden bu yıl 142 öğrenci diploma aldı. Okul birincisi ise Ekin Karabatı oldu. Karabatı, diplomasını, aynı zamanda okulun mezunlarından olan Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Cin’den aldı. Karabatı konuşmasında, “Alman Lisesi’nden mezun olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz mezunlar olarak genciz, ideallerimiz var ve geleceğe umutla bakıyoruz’’ dedi.
Okul Müdürü Axel B. Brott ve Türk Müdür Başyardımcısı Didem Veyisoğlu ise sorgulayan ve hayata çok güzel hazırlanan bireyler olarak yetişen mezunlarına üniversite ve iş hayatında başarılar diledi.
Öğrenciler, okulun mezunlarından Nazlı İmre, Özden Özkaya Ferendeci, Mathias Köhle’nin de katıldığı törenin ardından düzenlenen balo programıyla, tüm senenin yorgunluğunu ve stresini dans ederek attı.
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