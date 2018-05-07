15 ülkeden liseliler projeleriyle yarışacak
İstanbul’da özel bir eğitim kurumunun geleneksel olarak düzenlediği uluslararası araştırma projeleri yarışması 8-11 Mayıs’ta yapılacak. Yarışmaya 15 ülkeden ortaöğretim düzeyinde ekipler katılacak. Seçilen projeler 3 gün boyunca sergilenecek.
Toplam 15 ülkeden lise öğrencileri projeleriyle yarışacak. ‘27’inci Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ 8 Mayıs’ta başlıyor. Yarışmada; fizik, kimya ve biyoloji alanlarında seçilen projeler MEF Üniversitesi’nde sergilenecek. Kazananlarsa 11 Mayıs’ta açıklanacak.
2017’de hayatını kaybeden iş insanı ve eğitimci Dr. İbrahim Arıkan’ın adı verilen yarışmanın açılışına MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut da katılacak.
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