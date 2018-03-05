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    ‘15 dakika’ uygulaması kalktı mı?

    Esra ÜLKAR
    05.03.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Yeni açıklanan 2018 YKS Kılavuzu’na göre, geçen yılki üniversiteye giriş sınavında uygulanan ve birçok tartışmaya neden olan ‘15 dakika kuralı’ her ne kadar adından bahsedilmese de bu yıl da uygulanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

    Geçen yılki üniversiteye giriş sınavında uygulanan ve birçok tartışmaya neden olan ‘15 dakika kuralı’ her ne kadar adından bahsedilmese de bu yıl da uygulanacak. Ancak uygulamada bir değişikliğe gidildi. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar. Örneğin, 23 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başlayacak. Ancak adayların en geç 10.00’a kadar sınav binalarında olması gerekecek. 10.00’dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

    BİR SAAT ÖNCE BİNA ÖNÜNDE HAZIR BULUNMAK ÖNEMLİ
    Kılavuzda, bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemelerinin, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmelerinin, sınavdan en az 1 saat önce bina önünde hazır bulunmalarının salonlara zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemli olduğu belirtildi.

    Etiketler: YKS , Yükseköğretim Kurumları Sınavı , 15 dakika kuralı , TYT , Temel Yeterlilik Testi , Sınav , üniversite sınavı
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