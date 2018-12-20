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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
20.12.2018 - 17:01, Son Güncelleme:/

15 bin öğrenci sinemayla buluşacak

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrenciyi kapsayan proje çerçevesinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 15 bin öğrenci sinemayla buluşturulacak.

15 bin öğrenci sinemayla buluşacak
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Ülke genelinde yürütülen ‘1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor’ projesi kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 bin öğrenci sinemayla tanışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından yurt genelinde ortaklaşa yürütülen ve 1 milyon öğrencinin sinemaya gitmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde de sinema salonunda öğrencilere film izletilmeye başlandı. ‘Ertuğrul 1890’ ve ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmlerinin izlettirildiği salonda öğrencilere şapka, tişört ve balon hediye edildi, patlamış mısır verildi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN KEYİFLİ GÜN GEÇİRMESİNİ SAĞLIYORUZ’
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Duşbudak, projenin özellikle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. İlçede henüz sinema salonu görmemiş öğrencilerin bulunduğunu belirten Duşbudak, şöyle konuştu:
"Projeyle ilçemizde eğitim gören 15 bin öğrencimizi sinemayla buluşturuyoruz. Daha çok sinemayla henüz tanışmamış, sinema salonu görmemiş, imkânları kısıtlı köy okulu öğrencilerine ağırlık veriyoruz. Amacımız onları şehir hayatıyla tanıştırarak kültürel etkinlikler noktasında farkındalık oluşturmak. Belediyemizin sağladığı araçlarla köylerden ve ulaşım olanağı zor olan okullarımızdan öğrencilerimizi ilçe merkezine getirerek keyifli gün geçirmelerini sağlıyoruz."

‘Ertuğrul 1980’ filmini izleyen Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Taşdemir, keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi. Taşdemir, "Bu tür etkinlikler bölgemizde çok fazla olmuyor. Projeyi başlatan bakanlıklarımıza ve organizasyonda büyük emeği olan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

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