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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.04.2019 - 10:16, Son Güncelleme:/

14 yeni fakülte kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 14 yeni fakülte kurulurken, 10 yüksekokul, beş enstitü ve üç fakülte kapatıldı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 yeni fakülte kuruldu
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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'nin 18 Nisan 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre kurulan fakülte ve enstitüler şu şekilde:
Bartın, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Mersin üniversitelerine spor bilimleri fakültesi; Çanakkale Onsekiz Mart, Mardin Artuklu, Munzur ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerine sağlık bilimleri fakültesi; İskenderun Teknik Üniversitesi’ne havacılık ve uzay bilimleri ile turizm fakülteleri; Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne sanat, tasarım ve mimarlık fakültesi; Sanko Üniversitesi’ne lisansüstü eğitim enstitüsü; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne mimarlık, güzel sanatlar ve tasarım fakültesi; Tarsus Üniversitesi’ne mühendislik fakültesi; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne uygulamalı bilimler fakültesi; Eskişehir Teknik ile İstanbul Kültür Üniversitelerine lisansüstü eğitim enstitüsü; Marmara Üniversitesi’ne bağlı İslam ekonomisi ve finansı enstitüsü; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne ise kenevir araştırmaları enstitüsü kuruldu.

9 üniversiteye rektör atandı
9 üniversiteye rektör atandı

ÖZBEKİSTAN’A YÜKSEKOKUL
Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Özbekistan'da Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

BAZI FAKÜLTELERİN ADI DEĞİŞTİ
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin adı Dede Korkut Eğitim Fakültesi; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin adı Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirildi.

10 YÜKSEKOKUL, 5 ENSTİTÜ, 3 FAKÜLTE KAPATILDI
Öte yandan, Bartın, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Mersin üniversitelerine bağlı beden eğitimi ve spor yüksekokulları; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu; İskenderun Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulları, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Mardin Artuklu, Munzur ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerine bağlı sağlık yüksekokulları, Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri ile Fen Bilimleri enstitüleri; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar ile Mimarlık fakülteleri; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Eskişehir Teknik ile İstanbul Kültür üniversitelerine bağlı fen bilimleri enstitüleri; İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ise kapatıldı.

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