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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
07.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:/

14 ülkeden 60 proje yarışıyor

28’inci Dr. İbrahim Arıkan Uluslararası MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması başladı. Projeler 10 Mayıs’a kadar sergilenecek. Bu yılki yarışmada finale 14 ülkeden 60 proje kaldı.

14 ülkeden 60 proje yarışıyor
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Liselerarası araştırma projeleri arasında önde gelenlerden biri olarak kabul edilen 28’inci Dr. İbrahim Arıkan Uluslararası MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması bu yıl 7-10 Mayıs’ta düzenleniyor. 14 ülkeden fizik, kimya ve biyoloji alanlarında finale kalan 60 projenin yer aldığı yarışmada kazananlar, MEF Üniversitesi'nde açılan standlarda yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Mayıs’ta belli olacak.

'DÜNYADA BEN DE VARIM DEMEK LAZIM'
Yarışmanın açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, sıradan işlerle büyük işler yapılamayacağını söyledi. Usta, “Her yarışma davetine gidemiyoruz. Ama ben bu yarışmayı çok önemsiyorum. Öğrenciliğim dönemimde Dr. İbrahim Arıkan’ın kitaplarından faydalanırdık. Onun üzerimizde emeği var. Sıradan işlerle büyük işler yapamayız. Dünyada ben de varım demek lazım. Geleceğin dünyasını inşa etmeliyiz” dedi.

'GELENEKSEL YAPISIYLA İYİ BİR ÖRNEK'
MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Ünal ise “Yarışma 28 yıldır devam ediyor. Bu yıl 14 ülkeden 60 proje finale kalmayı başardı. Geleneksel olarak Türkiye için çok güzel bir örnek” diye konuştu.

Vestel Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Ultav da gençlere konulara bütünsel yaklaşmalarını, araştırmayı asla bir kenara bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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