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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:/

14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), aralarında Grafik Tasarım ve Spor Bilimleri'nin de yer aldığı 14 yükseköğretim programını, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı.

14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), aralarında Grafik Tasarım ve Spor Bilimleri'nin de yer aldığı 14 yükseköğretim programını, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı. Bu bölümler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci alacak. 10 Ekim Perşembe günü yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısında YKS'ye hazırlanan yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli kararlar alındı. Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirildi. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlendi. 

ARTIK YKS PUANI İLE YERLEŞECEKLER

Toplantıda ayrıca bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümü ile ilgili de önemli bir karar alındı. Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Söz konusu 14 bölüm ise 'Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı' olarak sıralandı. Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 'ivedi' olarak gönderildi. 2020 YKS´de artık söz konusu 14 bölüm, merkezi sınav puanı, yani YKS puanı ile öğrenci almaya başlayacak. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS'de sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi´ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi´ne de hazırlanacak.

 

 

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