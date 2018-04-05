14 bin çocuğa doğa eğitimi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 bölgesinde uygulanarak üç yılda yaklaşık 14 bin çocuğa ulaşan proje, 2018'de 57 il, 189 okul, 246 sınıfta yaklaşık 6 bin çocukla devam ediyor.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Ağaç Kardeşliği Projesi'nin sunduğu doğa eğitimiyle çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerine destek sağladığını söyledi. Ataç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günümüzün en göze çarpan sorunlarından biri, çocukların doğadan uzaklaşması ve ona yabancılaşması. Türkiye'de 8-14 yaş arası çocukların yüzde 56'sı evdeki vakitlerini teknolojik aletlerle oyun oynayarak geçiriyor. Bu durum da çocukların doğadan kopuk büyümelerine neden olurken, obezite, algı ve duyu dünyalarında gerileme, keşfetme yeteneği, yaratıcılık ve düşünme konularında kısıtlanma gibi sorunlara yol açıyor. Buna karşın Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında uyguladığımız doğa eğitimiyle çocukların doğaya çıkmasını, uygulamalar yaparak öğrenmesini ve doğayla duygu bağlarının güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

Çocukların projeyle kendi tohumlarını ekerek fidanlarının büyümesini gözlemlediğini belirten Ataç, projenin hem çocukların kendi gelişimleri ve doğal varlıkların korunması açısından önemli sonuçları olduğuna işaret etti.

Ataç, projenin her geçen gün daha da büyüdüğüne değinerek, projeyle 57 ilden yaklaşık 6 bin çocuğun ‘Orman Ekosistemi ve Yaşamın Çeşitliliği’ konulu doğa eğitim programına katılacağını anlattı.

Projeye dahil olan çocuklar için Çanakkale'de yaklaşık 6 bin fidanlık ‘Adım Adım-Çocuklar Hatıra Ormanı’ oluşturulacağını belirten Ataç, çocukların yetiştirdikleri ve hatıra ormanı kapsamındaki fidanlarla 12 bine yakın fidan toprakla buluşacağını, projenin üç yıldır daha çok çocuğa ulaşarak uygulanmaya devam ettiğini açıkladı.





AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında uygulanan doğa eğitim programıyla çocukların doğada yaparak, yaşayarak öğrenmesi ve doğayla giderek azalan ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda oluşturulan ‘Çocuklar Hatıra Ormanları’yla da erozyonla mücadeleye katkı sunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında planlanan tüm faaliyetler için, Adım Adım Oluşumu bünyesinde ‘Yardımseverlik Koşusu’ yapan koşucular aracılığıyla bağış toplanıyor. Adım Adım koşucularının bağış çağrılarıyla toplanan her 100 liralık bağış, bir çocuğun yıl boyunca doğa eğitim programına katılmasını ve eğitim sonunda bulunduğu yöreye uygun doğal türlerdeki tohumlarla kendi fidanını yetiştirmesini, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen hatıra ormanı arazilerinde çocuklar adına ‘Çocuklar Hatıra Ormanları’nın oluşturulmasını sağlıyor.