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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
31.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:/

138 bin okul servisi şoförüne eğitim

MEB, okul servisi hizmetinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak amacıyla başlatılan sertifikalı kurs programlarında, toplam 138 bin servis sürücüsü ile 36 bin rehber personele eğitim verdi.

138 bin okul servisi şoförüne eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul servisi hizmetinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak amacıyla başlatılan sertifikalı kurs programlarında bugüne kadar 138 bin servis sürücüsü ile 36 bin rehber personel eğitim aldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, okul servisi sürücüleri ve bu taşıtlardaki rehber personelin nitelikleriyle ilgili kamuoyunda oluşan hassasiyetin giderilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla 2017'de başlatılan sertifikalı eğitimler artarak devam ediyor. Öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ‘Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi’ ve ‘Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi’ kurs programları halk eğitimi merkezleri bünyesinde Bakanlık öğretmenleri tarafından veriliyor.

BU YIL 15 BİNDEN FAZLA KİŞİ EĞİTİM ALDI
Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okul servis sürücülerine yönelik çeşitli illerde devam eden 15 kursta 526 kursiyer, okul taşıtları rehber personeline yönelik 12 kursta da 245 kursiyer eğitim alıyor. Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi için 2019'da açılan 331 kursa 9 bin 138 şoför katıldı. Bu kurslarda, 6 bin 188'i erkek 67'si kadın olmak üzere toplam 6 bin 255 kişi sertifika almaya hak kazandı. Ayrıca, Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi için bu yıl düzenlenen 252 kursa 6 bin 185 kişi katıldı. Bu kurslarda da 450'si erkek, 3 bin 837'si kadın olmak üzere toplam 4 bin 287 kursiyere sertifika verildi.

138 BİN ŞOFÖRE SERTİFİKA
Eğitimlerin başladığı günden itibaren 4 bin 692 kurs programı düzenlendi. Bu kurslardan sertifika alan servis sürücüsü sayısı 138 bin 895, rehber personel sayısı da 36 bin 778'e ulaştı.

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