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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Eğitim Servisi
11.04.2018 - 01:37, Son Güncelleme:

1369 okul sınavla öğrenci alacak

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1369 okul sınavla öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu www.meb.gov.tr adresinde yayınladı.

Kılavuzda yeni liseye giriş sisteminde sınavla öğrenci alacak okulların listesi ve kontenjanları da açıklandı. Buna göre, aralarında Ankara Fen, Kabataş Erkek, Galatasaray liselerinin olduğu fen, sosyal bilimler liseleriyle, özel program ve proje uygulayan toplam 1.369 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Bu kapsamda İstanbul’da 225, Ankara’da 82, İzmir’de ise 62 lise bulunuyor. Merkezi sınava katılım isteğe bağlı. Katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayınlanacak.

SINAV 2 HAZİRAN’DA
8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak olan sınav, 2 Haziran’da gerçekleşecek. İki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Sözel bölümde, Türkçe’den 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden 10’ar olmak üzere toplam 50 soru olacak. Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. Birinci bölüm 09.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. Sonuçlar 22 Haziran’da duyurulacak. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, adrese dayalı kayıt sistemiyle liseye yerleşecek.

ESKİYE DÖNÜŞ OLDU
Hatice Yılmaz (Eğitimci): Yeni düzenlemede eskiye dönüş olduğu görülüyor. Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sistemine dönüş var. Öğrenciler artık kendi okullarında sınava girmeyecek. Başka okullarda sınav olacak. 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Puan hesaplama sistemi de değişti. TEOG’dan farklı bir puan hesaplama sistemi olacak. Öğrenciler, 15 dakika önce sınav salonlarında olacak.

Onur Soğuk (Eğitimci): Puan hesaplaması eski yıllardaki fen liselerine giriş sınav sistemini hatırlattı. Bu sınavlarda olduğu gibi Türkçe, matematik ve fenin katsayıları arttı. Puanlar hesaplanırken bu üç ders 4 ile diğer dersler 1 ile çarpılacak.

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İşte isim isim sınavla öğrenci alacak liseler
İşte isim isim sınavla öğrenci alacak liseler




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