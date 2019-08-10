13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
GeriEğitim 13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
10.08.2019 - 15:29, Son Güncelleme:/

13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı

ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri arasında yer alan 13 yaşındaki piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, '9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci oldu. Alkan, ABD'deki Hotchkiss Okulu'nda eğitim hakkı kazadı.

13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ÇEV Sanat'ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimine devam eden 13 yaşındaki üstün yetenekli piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, '9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması 11-13 yaş kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimine devam eden 13 yaşındaki üstün yetenekli piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, '9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci olarak tüm yaş kategorilerinde sadece iki kişiye verilen, ABD'deki Hotchkiss Okulu'nda eğitim hakkı kazandı.

Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'den oluşan Sanat Kurulu'nun seçtiği 42 üstün yetenekli sanatçıdan biri olan Tarık Kaan Alkan, dokuz ülkeden (İspanya, Rusya, Meksika, Portekiz, Brezilya, Almanya, Romanya, Filistin) katılan sanatçıyla yarıştı. Genç piyanist, iki elemeli zorlu yarışmanın ilk turunda tüm jüri üyelerinden tam not alan tek sanatçı oldu ve 11-13 yaş kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

 

TARIK KAAN ALKAN KİMDİR?
2006 doğumlu Alkan, piyano eğitimine dört yaşında başladı. Alkan, 2016'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Doç. Burcu AKTAŞ Urgun'un öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Salzburg Mozarteum Üniversitesi ve Stiftung Mozarteum'da konserler veren genç piyanist, mart ayında New York’ta Carnegie Hall’de sahne aldı. Belçikalı piyanist Philippe Raskin, İtalyan piyanist Vincenzo Balzani ve Alman piyanist Prof. Markus Becker gibi ünlü sanatçılarla çalışmalar yapan Alkan, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarı elde etti. Alkan ayrıca, Golden Classical Music Awards yarışmasında büyük başarı göstererek Türkiye’ye birincilik kazandırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
İstanbul, Erasmus projelerinde ilk sırada
13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
Bakan Selçuk’tan bayram trafiği uyarısı
YÖK'ten 'reklama değil Ar-Ge'ye harca' kararı