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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Kardelen KOLDAŞ
11.05.2018 - 23:38, Son Güncelleme:

121 engelli çocuk için sahnedeler

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121 engelli çocuk için sahnedeler

Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi ile İstanbul Dans Eğitim Merkezi Spor Kulübü, 121 engelli kız çocuğunun eğitimi için 121 dansçıyla sahne alacak.

Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM) ile İstanbul Dans Eğitim Merkezi Spor Kulübü, engelli kız çocuklarının eğitimi için güçlerini birleştirdi. Bugün Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 121 çocuk için 121 kişinin dans edeceği gecede, yaklaşık 11 farklı dans gösterisi yapılacak. Ayrıca gecede, Ersun Öcal’ın Ottoman Kılıç Kalkan ekibi ve milli dansçılar Tanabay Tokgöz ve Defne Mutlucan, Latin Amerika danslarıyla destek olacak.

KIZIYLA DANS EDECEK
Gamze Elibol (36) TEKSEM’in hem kurucusu hem de sanat yönetmeni. Hayat enerjisi yüksek, gözleri ışıl ışıl, sevgi dolu bir anne ve rol model. 1.5 yaşında yanlış iğne sonucu engelli kalan Elibol, çok istediği tiyatro bölümünde engelinden dolayı mülakat şansı dahi verilmeden elendi. Aslında bir tiyatro kulübü olan TEKSEM, 8 yıldır bünyesinde Engelsiz Amazonlar adını verdiği bir oluşumla 121 engelli kızın okumasına destek oluyor. Elibol’un bir diğer büyük hedefiyse, bodrum katı dahi olsa, kulübe ait bir sahnelerinin olması.

Bu çocuklar için bağış makbuzuyla yardım toplamadıklarının altını çizen Elibol, kendi yaptığı el sanatlarını ve kocası tarafından terk edilmiş 35 engelli çocuk annesinin el emeklerini gelire dönüştürüyor. Bu dans gösterisi de yine, emeklerini bir yardıma dönüştürme çabası. Geçen yıl İstanbul Dans seyircilerine, yaşam hikâyesini anlatan Elibol, kulüple bu vesileyle tanıştı ve bu proje doğdu. Gecede, Elibol’un 16 yaşındaki kızı Zeynep Beyza da annesiyle birlikte dans edecek. Güzel sanatlar lisesi tiyatro bölümü öğrencisi kızı Zeynep ise, “Kendimi bildim bileli bu işin içindeydim, hep de olmaya devam edeceğim. Her projede, her zaman TEKSEM’le birlikte olacağım” diyor. Sahnede anne-kıza, çıkacakları 4 parçada TEKSEM gönüllülerinden üniversiteli Göksu Aygün, İpek Ofluoğlu ve Kübra Işık eşlik edecek. Dansçılardan Aygün, etkinlik için “Çok gurur verici, kelimelere sığdıramıyorum” dedi.

Ofluoğlu ise kulübün hayatında dönüm noktası olduğunu anlattı: “İlk projemiz Düzce’ydi. Engelliler haftasında, 500 tane çocukla buluşmuştuk...O gün eve gittiğimde o kadar mutlu, huzurluydum ki ilk defa hayatımda insanlara, çocuklara karşı bir şey yaptığımı hissettim” dedi. Bir diğer gönüllü Işık ise okul ve işin yanı sıra 1 aydır bu gösteriye hazırlandıklarını aktardı. Sahnede beşliye, işitme engelli çocuk annesinin el emeği olan bez bebek Şirin de Ünzile şarkısında eşlik edecek.

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