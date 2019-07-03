12 milyon çocuğa eğitim desteği
UNICEF, 2018 yılı değerlendirme raporunu yayımladı. Buna göre, 2018’de UNICEF, 6 milyar 676 milyon dolar gelir elde ederken, 5 milyar 394 milyon doları programlar için harcadı.
Kaynakların önemli bir kısmı en dezavantajlı bölgelerinden biri olan Sahra-altı Afrika’ya ayrıldı. Bu bölgeyi Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile Asya takip etti. En büyük bağışçı 133 milyon dolarla ABD oldu. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:
2018’de Suriye ve Sudan’da 6.9 milyon çocuğa eğitim desteği verildi, tüm dünyada 12 milyon çocuğa ulaşıldı. 55 bin 983 okulda hijyen düzeyi geliştirildi ve engelli çocukların eğitime erişimi için gerekli çalışmalar yapıldı.
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