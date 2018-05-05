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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
05.05.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

116 okul takımı şampiyonluk için 'hamle' yapıyor

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116 okul takımı şampiyonluk için 'hamle' yapıyor

Kütahya’da gerçekleştirilen ‘2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’nde, İstanbul, Şırnak, Yalova, Gaziantep, Bingöl, Balıkesir, Trabzon, Ağrı, Siirt, Mersin gibi illerden 116 okul takımı mücadele ediyor.

Türkiye İş Bankası’nın desteği, Türkiye Satranç Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen ‘2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’ müsabakaları devam ediyor. Kütahya’da düzenlenen okulların final yarışında; İstanbul, Şırnak, Yalova, Gaziantep, Bingöl, Balıkesir, Trabzon, Ağrı, Siirt ve Mersin gibi ülkenin dört bir yanından, 48 ilin 116 okul takımında yer alan 593 öğrenci şampiyonluk için mücadele veriyor.

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimlerine katkıda bulunan satranç sporunun yaygınlaşması için ülke çapında satranç sınıfları açmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Yumuşaker, bu kapsamda, bugüne kadar devlet ilkokul ve ortaokullarında 20 binin üzerinde satranç sınıfı açtıklarını söyledi.

116 okul takımı şampiyonluk için hamle yapıyor

‘SATRANÇ ÖZ GÜVENİMİ ARTIRDI’
Turnuvaya Bingöl Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’ndan katılan 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Yusuf Aday, satrancı ilk kez ilkokul 2’nci sınıfta öğrendiğini söyledi. Aday, "Arkadaşlarımızla kendi aramızda yaptığımız yarışmada kazandığım top, satrançta elde ettiğim ilk bireysel ödül oldu. 4’üncü sınıftayken Bingöl il genelinde düzenlenen yarışmada üçüncü oldum. Ayrıca takım olarak Bingöl’de birinci ve ikincilik ödüllerimiz var. İl geneli ve bölgesel başarılarımız sonrasında geldiğimiz Kütahya'da satranç ile ilgili farklı deneyim yaşarken, ayrıca yarışmaya katılan diğer arkadaşlarla da güzel diyaloglar geliştirme imkânı bulduk” diye konuştu.

Aynı okuldan finalde yarışan Muhammed İrfan Çetkin de ilkokul birinci sınıftan bu yana satranç oynadığını ve kendisini geliştirdiğini belirterek, “Keyif alarak oynadığım satranç sayesinde öz güvenim arttı, çevrem ve arkadaşlık ilişkilerim gelişti. Derslerime de büyük katkı sağlayan satranç ile ilgilenmeye başladığımdan bu yana okulda daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Satrançtaki hedefim, milli takıma girip dünya şampiyonu olmak” dedi.

116 okul takımı şampiyonluk için hamle yapıyor

‘AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRIYOR’
Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Antrenörü İsmail Hakkı Önal da satrancın öğrencilere disiplin, planlama yeteneği kazandırdığını, derslere daha fazla ilgi göstermelerini sağladığını ve akademik başarıyı artırdığını söyledi. Çocukların ufkunun satranç sayesinde genişlediğini belirten Önal, şöyle konuştu:
“Birçoğu satranç sayesinde ilk kez yaşadıkları ilçelerden, illerden çıkıp yeni yerler görüyorlar. Bu turnuvalar vesilesiyle farklı kentler ve kültürler tanıyorlar. Bu da onların gelişimine katkıda bulunuyor. Burada büyük bir organizasyonun parçası olmaları, ayrıca çocuklarımıza farklı bir deneyim de kazandırıyor. Yeni arkadaşlar, yeni bir çevre ediniyorlar. Öz güvenleri artıyor. Başarılı arkadaşlarını görüp, kendilerine yeni hedefler belirliyorlar. Öğrenciler satranç ile okula karşı olumlu bir tutum kazanıyor. Özellikle dikkat dağınıklığı olan öğrenciler, satranç sayesinde bu problemlerini yenebiliyorlar. Satranç çok önemli bir sosyal öğrenme alanı.”

2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’ mahalli yarışmaları 81 ilde düzenlendi. Grup yarışmaları, 28-31 Mart 2018'de Adana, Elazığ, Kırıkkale, Manisa, Tekirdağ ve Trabzon'da gerçekleştirildi. Küçükler, yıldızlar ve gençlerde genel ve kız kategorilerinde düzenlenen final yarışında öğrenciler, okullarını zirveye taşımak için yarışıyor.

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