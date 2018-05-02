11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu
GeriEğitim 11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
AA
02.05.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu

Adana'da yaşayan 11 yaşındaki Elif Eroğlu, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde tam zamanlı eğitime başladığı ilk yıl, katıldığı üç uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu.

Konservatuvara 9 yaşında seçmelerle yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkıyla giren Elif Eroğlu, bu yıl başından itibaren tam zamanlı olarak eğitim görmeye başladı. Eroğlu, bu yıl katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışmasında birinci oldu.

Müzik hayatına kemanla başlayan, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih eden Eroğlu, çalışmalarını ÇÜ Konservatuvarında sürdürüyor.

'MUTLULUK VERİCİ BİR HEYECAN'
Elif Eroğlu,sabah kalkar kalkmaz çalışmaya başladığını, küçük alıştırmalarla ellerini ısıttığı çalışmalarını okulda ve evde de gün içinde devam ettirdiğini belirtti. Müziği çok sevdiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:
"Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum. Hissettiklerimi beni dinleyen, izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. İlk olarak çok iyi bir müzik sanatçısı olmak, büyük konser salonlarında çıkmak, keman çalmak istiyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum."

Müzikle ilgilenmek isteyen yaşıtlarının mümkün olduğunca müziğe erken başlamalarını öneren Eroğlu, "Müziğe, bir enstrümana sadece bir hobi olarak değil hayatlarını değiştirecek bir iş olarak bakmalarını istiyorum. Müziğe erken yaşta başlamak her zaman daha avantajlı oluyor. Müziğe başladıklarında hep yoğun çalışmalarını isterim çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor" dedi.

'DAHA DA BÜYÜK SAHNELERDE YER ALACAK'
ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Toğrul Ganiyev ise Eroğlu'nun birincilikler aldığı yarışmaların prestijli, yetenekli çocukların katıldığı önemli yarışmalar olduğunu anlattı. Elif'in en başarılı öğrencilerinden olduğunu belirten Ganiyev, şunları söyledi:
"Bütün çocuklar birbirinden yetenekli, Elif onların içinde çok yetenekli, parlayan bir yıldız olacak. Şu anda yeni yarışmalardan döndü. Aldığı ödül sayısı çok fazla. Elif, çocukluğundan böyle başlayınca inşallah umudumuz daha da büyük sahnelerde yer alacak. Uluslararası yarışmalarda başarısına, yurtdışında eğitimine devam edecek" diye konuştu.

Elif'in annesi Deniz Eroğlu da kızının aşina olması için hamilelik döneminden itibaren müzik dinlettiğini doğduktan sonra da evde elinden geldiğince hep klasik müzik dinletmeye çalıştığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu

Velilerden klimasız okul tepkisi

ALES hafta sonu 81 ilde yapılacak

Üniversite yerli simülatör üretecek