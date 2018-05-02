11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu

Konservatuvara 9 yaşında seçmelerle yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkıyla giren Elif Eroğlu, bu yıl başından itibaren tam zamanlı olarak eğitim görmeye başladı. Eroğlu, bu yıl katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışmasında birinci oldu.

Müzik hayatına kemanla başlayan, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih eden Eroğlu, çalışmalarını ÇÜ Konservatuvarında sürdürüyor.

'MUTLULUK VERİCİ BİR HEYECAN'

Elif Eroğlu,sabah kalkar kalkmaz çalışmaya başladığını, küçük alıştırmalarla ellerini ısıttığı çalışmalarını okulda ve evde de gün içinde devam ettirdiğini belirtti. Müziği çok sevdiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum. Hissettiklerimi beni dinleyen, izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. İlk olarak çok iyi bir müzik sanatçısı olmak, büyük konser salonlarında çıkmak, keman çalmak istiyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum."

Müzikle ilgilenmek isteyen yaşıtlarının mümkün olduğunca müziğe erken başlamalarını öneren Eroğlu, "Müziğe, bir enstrümana sadece bir hobi olarak değil hayatlarını değiştirecek bir iş olarak bakmalarını istiyorum. Müziğe erken yaşta başlamak her zaman daha avantajlı oluyor. Müziğe başladıklarında hep yoğun çalışmalarını isterim çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor" dedi.

'DAHA DA BÜYÜK SAHNELERDE YER ALACAK'

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Toğrul Ganiyev ise Eroğlu'nun birincilikler aldığı yarışmaların prestijli, yetenekli çocukların katıldığı önemli yarışmalar olduğunu anlattı. Elif'in en başarılı öğrencilerinden olduğunu belirten Ganiyev, şunları söyledi:

"Bütün çocuklar birbirinden yetenekli, Elif onların içinde çok yetenekli, parlayan bir yıldız olacak. Şu anda yeni yarışmalardan döndü. Aldığı ödül sayısı çok fazla. Elif, çocukluğundan böyle başlayınca inşallah umudumuz daha da büyük sahnelerde yer alacak. Uluslararası yarışmalarda başarısına, yurtdışında eğitimine devam edecek" diye konuştu.

Elif'in annesi Deniz Eroğlu da kızının aşina olması için hamilelik döneminden itibaren müzik dinlettiğini doğduktan sonra da evde elinden geldiğince hep klasik müzik dinletmeye çalıştığını söyledi.