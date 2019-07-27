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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.07.2019 - 10:03, Son Güncelleme:/

11 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atamalarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 üniversiteye rektör atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atamasıyla ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mahmut Ak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Akdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yılmaz Can, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Dalgın, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

YÖK ÜYELİĞİNE 2 ATAMA
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine yapılan atama kararları da Resmi Gazete’te yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ile Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK üyeliklerine yeniden getirildi.

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