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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.02.2019 - 13:12, Son Güncelleme:/

11 üniversiteye rektör atanacak

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, aralarında İstanbul ve Galatasaray üniversitelerinin de buldunduğu 11 yükseköğretim kurumuna rektör atanacak. 8 Şubat’ta başlayan başvurular 15 Şubat’ta sona erecek.

11 üniversiteye rektör atanacak
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Afyon Kocatepe, Bursa Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart, Galatasaray, İstanbul, Karabük, Kütahya Dumlupınar, Mardin Artuklu, Muş Alparslan, Munzur ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerine rektör ataması yapılacak. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat’ta başlayan başvurular, 15 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar belgelerle başvurularını bizzat veya posta ile YÖK’e yapılabileceği gibi, ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik postayla da gönderebilecek.

GEREKLİ BELGELER
Atamalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13’üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ hükümleri ve ‘Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar’ uyarınca yapılacak. Aranan belgeler ise şöyle: Başvuru dilekçesi; Nüfus cüzdanı fotokopisi; Rektör adayı bilgi formu; Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; ‘Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge; Bulunduğu veya son görev yaptığı üniversite/kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

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