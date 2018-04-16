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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
16.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

11 bin okuldan TÜBİTAK’a fuar başvurusu

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11 bin okuldan TÜBİTAK’a fuar başvurusu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2017-2018 çağrı döneminde, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 88 artışla toplam 11 bin 478 okulun, fuar düzenlemek üzere başvuru yaptığını açıkladı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK “Bilim Fuarları Destekleme Programı” ile ilgili yaptığı açıklamada bu sene 11 bin 478 okulun bilim fuarı düzenlemek için başvuru yaptığını açıkladı. Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2013’ten bu yana yürütülen Bilim Fuarları Destekleme Programı’nın, çok büyük önem taşıdığını söyledi. Mandal, programla bilimin ve kültürünün yaygınlaşmasını, günlük hayatla ilişkilendirilmesini, bu konudaki çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini ve öğrencilere proje yapmaları için yeni ortam ve olanaklar sağlanmasını hedeflediklerini anlattı. Program kapsamında devlet okullarında 5-12’nci sınıf öğrencilerince gerçekleştirilen projelerin yer aldığı fuarların desteklendiğini belirten Mandal, “TÜBİTAK Bilim Fuarları destek programıyla öğrencilerimiz, ezberci bir eğitim yerine  ‘görerek, dokunarak, anlayarak, algılayarak, uygulayarak’ ders çalışmanın keyfini yaşıyor. Böylece öğrenciler, ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapmaya özendiriliyor” diye konuştu.     

 OKULLARA 5 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde projesi kabul edilen okullara 5 bin lira hibe, proje yürütücülüğünü üstlenen öğretmenlere ise 250 lira teşvik ikramiyesi verildiğini anlatan Prof. Dr. Mandal, “Programın 2017-2018 çağrı döneminde, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 88 artışla toplam 11 bin 478 okul, bilim fuarı düzenlemek üzere başvuru yaptı. Bu okullar tarafından proje girişi yapılan 230 bin 818 başvurudan, değerlendirmeler sonucunda 9 bin 854’ünün desteklenmesine karar verildi” dedi.

Rakamların her yıl artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Mandal, “Yüz binlerce çocuğun bir şekilde bilimle temas ediyor olmalarının esas değeri, yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacak. Geleceğin bilim insanlarının tohumları bu fuarlarda atılıyor, çocuklara bilim fuarlarla sevdiriliyor. Bugün toprağa saçılan tohumlar, ileride muhakkak meyve verecek. Bu çocuklarımızdan birçoğu ülkemizde ve dünyada göğsümüzü kabartan bilimsel çalışmalara imza atacaklar” diye konuştu.

 

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