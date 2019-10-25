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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.10.2019 - 14:31, Son Güncelleme:/

‘1010 kaşif’ projesiyle geleceği kodluyorlar

Kuveyt Türk’ün, Türk Kızılayı ve MEB işbirliğiyle başlattığı ‘1010 Kaşif Projesi’ kapsamında Amasya'da kodlama sınıfının açıldı.

‘1010 kaşif’ projesiyle geleceği kodluyorlar
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Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle başlattığı ‘1010 Kaşif Projesi’ kapsamında Amasya'da kodlama sınıfı açıldı. Çelebi Mehmet Ortaokulu’nda Amasya Valisi Osman Varol, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık ve Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk çalışanlarının eğitim verdiği proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama yapıldı. Geçen yıl başlayan ve yaz döneminde de devam eden proje çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Amasya'da Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Ezine Pazar Atatürk Ortaokulu’nda kodlama ve robotik eğitimler sürdürülecek.

Kodlama sınıfını inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Amasya Valisi Osman Varol, Türkiye genelinde özellikle gelecek kuşaklar için çok önemli bir proje başlatıldığını söyledi. Varol, çocukların gelecekte daha iyi seviyelere gelebilmesi için bu yaşlarda iyi donatılması gerektiğini belirterek, "Bu çok önemli bir alan, bugün artık giderek yoğunlaşan uluslararası rekabet ortamında çocuklarımızı geleceğe gerçekten nitelikli bir şekilde hazırlayabilmemiz için modern dünyanın gerektirdiği her türlü eğitimle donatmamız gerekiyor. Bu anlamda kodlama ve robotik dediğimiz alan da gençlerimiz en fazla ilgi görecek beceri alanlarından biri" dedi.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir de 81 ilde projeyi hayata geçirip çocuklardaki cevheri ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Demir konuşmasına şöyle devam etti:
"Yaklaşık bir yıldır 450- 500 civarında gencimizi kodlamayla teknolojiyle buluşturduk. Amacımız gençlerimizi teknolojiye bağımlı halden çıkartıp, tüketen değil üreten bir gençlik oluşturmak. Çocuklarımızda gençlerimizde hakikaten ciddi cevher görüyoruz. Onlar işlenirse değerli bir mücevhere dönüşecek geleceğimize değer katacak diye düşünüyoruz. Eğitim verdiğimiz her okulda bu umudu bu heyecanı çocuklarımızın gençlerimiz yüzünde görüyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek. Türkiye'nin 81 ilindeki gençlerimize tek tek dokunmaya çalışacağız."

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